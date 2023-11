PROJECTION DU FILM » Île des Pyrénées » AULON Aulon, 19 juillet 2024, Aulon.

Aulon,Hautes-Pyrénées

Film sur la grenouille des Pyrénées, suivi d’un échange convivial sur la RNR d’Aulon ..

2024-07-19 19:00:00 fin : 2024-07-19 20:30:00. .

AULON à la Maison de la Nature

Aulon 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie



Film on the Pyrenean frog, followed by a convivial discussion on the Aulon RNR.

Película sobre la rana pirenaica, seguida de un debate amistoso sobre la RNR de Aulon.

Film über den Pyrenäenfrosch, gefolgt von einem gemütlichen Austausch über die RNR d’Aulon .

Mise à jour le 2023-11-13 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65