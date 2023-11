Réalisation d’un IBGN AULON Aulon, 15 juin 2024, Aulon.

Aulon,Hautes-Pyrénées

Découverte de la rivière et mesurer sa bonne santé. Le desman un enjeu majeur de la RNR.

2024-06-15 09:30:00 fin : 2024-06-15 12:00:00. .

AULON à la Maison de la Nature

Aulon 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie



Discover the river and measure its health. The Desman, a major challenge for the RNR

Descubrir el río y medir su salud El Desmán, un gran reto para la RNR

Entdecken Sie den Fluss und messen Sie seine Gesundheit. Der Desman ein wichtiges Anliegen der RNR

Mise à jour le 2023-11-13 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65