Fête de la Nature : Randonnée accompagnée AULON Aulon, 25 mai 2024, Aulon.

Aulon,Hautes-Pyrénées

Randonnée accompagnée sur la thématique des espèces »parapluie » et « clef de voûte » avec un agent de la RNR . Public marcheur.

2024-05-25 09:00:00 fin : 2024-05-25 12:30:00. .

AULON Aulon

Aulon 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie



Guided walk on the theme of « umbrella » and « keystone » species with an RNR agent. Walking public

Paseo guiado sobre el tema de las especies « paraguas » y « clave » con un agente de la RNR. Para los senderistas

Begleitete Wanderung zur Thematik der Arten « Regenschirm » und « Schlussstein » mit einem Mitarbeiter der RNR. Publikum Wanderer

Mise à jour le 2023-11-13 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65