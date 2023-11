PROJECTION FILM « L’appel des libellules » AULON Aulon, 24 mai 2024, Aulon.

Aulon,Hautes-Pyrénées

Film de Marie Pierre Daniel et Fabien Mazzocco.

Conférence / débat sur les Odonates.

2024-05-24 19:00:00 fin : 2024-05-24 21:00:00. .

AULON à la Maison de la Nature

Aulon 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie



Film by Marie Pierre Daniel and Fabien Mazzocco.

Conference / debate on Odonates

Película de Marie Pierre Daniel y Fabien Mazzocco.

Conferencia / debate sobre Odonatos

Film von Marie Pierre Daniel und Fabien Mazzocco.

Vortrag / Diskussion über Odonaten

Mise à jour le 2023-11-13 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65