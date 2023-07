Véronique Gallo – Femme de vie Auditorium Niedermeyer d’Issy les Moulineaux Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux Véronique Gallo – Femme de vie Auditorium Niedermeyer d’Issy les Moulineaux Issy-les-Moulineaux, 25 avril 2024, Issy-les-Moulineaux. Véronique Gallo – Femme de vie Jeudi 25 avril 2024, 20h30 Auditorium Niedermeyer d’Issy les Moulineaux Elle décortique avec humour et émotion la quarantaine au féminin ! La charge mentale, les enfants qui grandissent, les parents qui vieillissent, la peau qui se relâche, les bouffées de chaleur, la perfection qui s’impose, la pression d’être en couple, l’image que l’on a de soi, les injections au Botox…

Sans complexe, Véronique Gallo nous interroge… Et si la Nature apportait une réponse aux questions incessantes que l'on se pose ?

Auditorium Niedermeyer d'Issy les Moulineaux
11/13 rue Danton 92130 Issy les Moulineaux
Issy-les-Moulineaux 92130

