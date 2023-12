Festival Jeux d’Eau 2024 : Trio Atanassov Auditorium Gien, 4 décembre 2023, Gien.

Gien,Loiret

La rapsodie est une composition de style et de forme libres, qui repose sur des thèmes et des rythmes traditionnels. Josef Suk fut un compositeur majeur du « royaume de Bohême »..

2024-08-02 fin : 2024-08-02 . 18 EUR.

Auditorium

Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire



Rapsody is a composition of free style and form, based on traditional themes and rhythms. Josef Suk was a major composer of the « Bohemian kingdom ».

La rapsodia es una composición de estilo y forma libres, basada en temas y ritmos tradicionales. Josef Suk fue un importante compositor del « Reino de Bohemia ».

Eine Rapsodie ist eine Komposition mit freiem Stil und freier Form, die auf traditionellen Themen und Rhythmen beruht. Josef Suk war ein bedeutender Komponist des « Königreichs Böhmen ».

Mise à jour le 2023-11-30 par OT GIEN