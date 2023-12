Concert de l’Auditorium : Le Quatuor Mona Auditorium Gien, 4 décembre 2023, Gien.

Gien,Loiret

Ecrits tous deux en ré mineur (comme le Requiem de Mozart), ces quatuors expriment à leur manière la mélancolie, ce vague à l’âme, cette tristesse diffuse, ou encore cet indicible tourment de l’âme, le fameux « Sehnsucht » des artistes romantiques. On dit que Mozart acheva ce quatuor la nuit …..

2024-05-26 fin : 2024-05-26 . 15 EUR.

Auditorium

Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire



Both written in D minor (like Mozart?s Requiem), these quartets express melancholy in their own way, that vague à l?âme, that diffuse sadness, or that unspeakable torment of the soul, the famous « Sehnsucht » of the Romantics. Mozart is said to have completed this quartet on the night ….

Escritos ambos en re menor (como el Réquiem de Mozart), estos cuartetos expresan a su manera la melancolía, ese estado de ánimo vago, esa tristeza difusa, ese tormento inexpresable del alma, el famoso « Sehnsucht » de los románticos. Se dice que Mozart terminó este cuarteto la noche ….

Beide Quartette sind in d-Moll geschrieben (wie Mozarts Requiem) und drücken auf ihre eigene Weise Melancholie aus, das Gefühl des Seelenschmerzes, der diffusen Traurigkeit oder der unsagbaren Seelenqualen, der berühmten « Sehnsucht » der Romantiker. Man sagt, Mozart habe das Quartett in der Nacht …. vollendet.

