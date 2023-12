« L’ultra laïque » petit père Combes Auditorium du Musée des Beaux Arts Orléans, 2 avril 2024 12:30, Orléans.

conférence présentée par J. L. Rizzo Agrégé d’histoire

Emile Combes a dirigé le gouvernement de la France entre juin 1902 et janvier 1905. Ce ministère est sans doute le seul de notre histoire à avoir conduit une laïcité de combat, sans aucune concession accordée aux religions. La personnalité de son chef explique pour beaucoup cette politique qui a marqué l’histoire de France pour des décennies. Les adversaires du petit père Combes retiennent surtout les excès parfois réels de son gouvernement. Mais la réalité demeure plus complexe. La personnalité et les motivations de Combes expliquent à la fois les abus commis, mais aussi toutes les nuances qu’il convient d’apporter à la légende noire. Non seulement Combes n’était pas l’intolérant que certains dépeignent, mais en tant que précurseur de la loi de 1905, texte constitutif de notre panthéon républicain, il a œuvré pour la consolidation de la démocratie au début du XXème siècle.

Auditorium du Musée des Beaux Arts 1 place Sainte Croix 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-02T14:30:00+02:00 – 2024-04-02T16:30:00+02:00

