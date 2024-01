Kristin Marion & le choeur « Cosmic » Auditorium de l’Atrium Salon de Provence Salon-de-Provence, dimanche 19 mai 2024.

Kristin Marion & le choeur « Cosmic » ♫♫♫ Dimanche 19 mai, 18h00 Auditorium de l’Atrium Salon de Provence De 0 à 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-19T18:00:00+02:00 – 2024-05-19T21:30:00+02:00

Fin : 2024-05-19T18:00:00+02:00 – 2024-05-19T21:30:00+02:00

Kristin Marion

Salon-de-Provence va vibrer au rythme de Kristin Marion et du chœur Cosmic dirigé par Julien Baudry.

Kristin Marion est connue dans les clubs et festivals de la Nouvelle-Orléans, de Chicago et de Montréal. Ses collaborations avec des musiciens de renom témoignent d’une véritable reconnaissance dans le monde du jazz vocal. Indéniable show woman, elle règne sur scène et captive le public par son énergie communicative. Virtuose du scat, du trombone vocal et chantant aussi bien en anglais qu’en français, elle transporte son auditoire dans des bulles d’euphorie et d’énergie. Elle sera accompagnée de Philippe Martel au piano, Fred Debraine à la contrebasse et des 70 choristes du chœur Cosmic. Le répertoire de standards et de compositions originales, spécialement arrangé pour le chœur Cosmic par Julien Baudry, vous enchantera.

Le chœur « Cosmic »

Ce chœur est issu de la rencontre (lors du Festival Cosmojazz 2018 et à l’invitation d’André Manoukian) de choristes amateurs, et du chef de Chœur Julien Baudry, accompagné du pianiste Gilles Labourey.

Le « Cosmic » a pour vocation à accompagner des artistes nationaux et internationaux lors de concerts publics, il s’est déjà produit avec André Manoukian, China Moses, David Linx, Kellele Evans, Célia Kaméni…

Philippe Martel Pianio

Kristin Marion Chant

Fred Debraine Contrebasse

accompagnés par le Cosmic

en partenariat avec la Compagnie de l’Isthme

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Auditorium de l’Atrium Salon de Provence 107 Boulevard Aristide Briand 13300 Salon de Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/kristin-marion-le-choeur-cosmic-a-lauditorium »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]