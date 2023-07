SISTERS IN CRIME Auditorium de La Batterie Guyancourt, 14 juin 2024, Guyancourt.

SISTERS IN CRIME Vendredi 14 juin 2024, 20h30 Auditorium de La Batterie A partir de 4,25 €

Ellis Island, 1950 : deux sœurs et leur pianiste tout juste débarqués du ferry sont prêts à tout pour se faire leur place dans le Nouveau Monde. Satin, fourrure et lunettes noires, ils écument cafés et music-halls en voyous raffinés et dévergondés. De Leonard Bernstein à George Gershwin, en passant par Cole Porter ou Kurt Weill, naviguant entre grands classiques, perles rares et influences afro-américaines, la musique tantôt tendre tantôt humoristique, célèbre une époque de grande émancipation et de brassage culturel intense.

Porté par les prouesses vocales des deux cantatrices et le jeu survolté de son pianiste, ce trio à l’énergie dévorante croise le classique et le jazz avec une lumineuse insolence. Ce spectacle-concert, entre music-hall et cabaret, dépoussière les standards et évoque avec un humour corrosif l’American Way of Life. Une musique porteuse d’espoir, hommage à la diversité et la joie de vivre.

https://youtu.be/sHJyJNIfNEs

2024-06-14T20:30:00+02:00 – 2024-06-14T22:00:00+02:00

Jazz musique

