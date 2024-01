Scène Ouverte Auditorium de Gien Gien, samedi 25 mai 2024.

Scène Ouverte Scène Ouverte Samedi 25 mai, 14h00 Auditorium de Gien Voir https://www.legiennois.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-25T14:00:00+02:00 – 2024-05-25T20:00:00+02:00

Fin : 2024-05-25T14:00:00+02:00 – 2024-05-25T20:00:00+02:00

En 2024, tentez l’expérience de vous produire sur scène, en solo ou en groupe, pour présenter vos talents au public giennois.

Voici l’occasion d’inviter vos proches, ceux qui osent ou n’ont encore pas passé le pas, à partager et à se rencontrer le temps d’un week-end. Chacun d’entre vous, artistes amateurs ou professionnels, pourra bénéficier d’un temps dédié à

la prestation scénique de son choix. Toutes les disciplines sont les bienvenues : danse, théâtre, musique, stand-up, arts de la rue, poésie, illusionnisme…

Laissez libre court à votre imagination dans un contexte professionnel (lieu et régie technique en conditions de représentation) pour vous exprimer à travers votre art.

Auditorium de Gien 8 Rue Georges Clémenceau, Gien Gien [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 05 19 58 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.legiennois.fr »}, {« type »: « email », « value »: « public.culture@cc-giennoises.fr »}]

FMACEN045V509UTW

Espace culturel Gien