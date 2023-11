2e2m • Concert monographique Giulia Lorusso Auditorium Antonin Artaud Ivry-sur-Seine, 17 avril 2024, Ivry-sur-Seine.

2e2m • Concert monographique Giulia Lorusso Mercredi 17 avril 2024, 19h00 Auditorium Antonin Artaud Entrée libre

Giulia Lorusso est compositrice en résidence au sein de l’Ensemble 2e2m pour la saison 2023/24. A cette occasion et dans le cadre des Rencontres départementales de musique de chambre d’Ivry-sur-Seine, 2e2m présente, en partenariat avec la Muse en Circuit, Centre national de Création Musicale, un concert permettant de découvrir ses pièces et son travail.

Giulia Lorusso utilise le son comme vecteur de lien entre le public et son environnement. Par ses œuvres, elle imagine de nouveaux contextes d’écoute, visant à explorer les relations au sein du triptyque compositeur/interprète/public mais aussi entre espaces sonores virtuels et physiques.

Elle s’intéresse aux rapports entre l’interprète et l’instrument et entre le corps et le son dans la perspective d’intégrer des dispositifs technologiques à ses pièces.

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

PROGRAMME

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

Giulia Lorusso

• Unità di movimento

• Déserts

• Kemò-vad

• Marginalia

• Entr’ouvert

► Programme détaillé : https://bit.ly/3TMOTed

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

DISTRIBUTION

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

Chae-Um Kim : piano

Dorothée Nodé Langlois : violon

David Simpson : violoncelle

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

INFOS PRATIQUES

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

► Mercredi 17 avril 2024 • 19h

► Auditorium Antonin Artaud • Médiathèque

152 Av. Danielle Casanova, 94200 Ivry-sur-Seine

► ENTRÉE LIBRE

► réservations par mail : contact@ensemble2e2m.fr

Production Ville d’Ivry-sur-Seine

Coproduction 2e2m, Rencontres départementales de musique de chambre d’Ivry-sur-Seine, Muse en Circuit, Centre national de Création Musicale

Auditorium Antonin Artaud 152 avenue Danielle Casanova, 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Centre-ville Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@ensemble2e2m.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ensemble2e2m.com/fr/page-78/detail-340/concert-monographique-giulia-lorusso.html »}] [{« link »: « https://www.ensemble2e2m.com/fr/page-78/detail-340/concert-monographique-giulia-lorusso.html »}, {« link »: « mailto:contact@ensemble2e2m.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-17T19:00:00+02:00 – 2024-04-17T20:00:00+02:00

2024-04-17T19:00:00+02:00 – 2024-04-17T20:00:00+02:00

céline bodin