AUBUSSON NOUVELLE GÉNÉRATION Angers, lundi 6 mai 2024.

AUBUSSON NOUVELLE GÉNÉRATION Angers Maine-et-Loire

La Cité internationale de la tapisserie à Aubusson a été créée en 2009, après que l’art de la tapisserie du territoire fut reconnu patrimoine immatériel de l’humanité par l’UNESCO. Plus qu’un musée, elle a pour mission de protéger le savoir-faire de tissage et d’en assurer la transmission à travers d’ambitieuses politiques de création.

Dès ses débuts, la Cité a ainsi développé de nombreux programmes de création contemporaine, grâce à des commandes artistiques ou des recherches de mécénat pour mettre en relation les artisans de la filière tapisserie de la région avec des artistes d’aujourd’hui.

Au travers d’œuvres originales se trouvant à la frontière des arts plastiques et du design, entre références au passé et innovations, c’est le dialogue entre le créateur et le lissier qui se trouvera au cœur de cette exposition. 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-06 10:00:00

fin : 2024-05-06 18:00:00

4 boulevard Arago

Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire musees@ville.angers.fr

L’événement AUBUSSON NOUVELLE GÉNÉRATION Angers a été mis à jour le 2024-03-10 par eSPRIT Pays de la Loire