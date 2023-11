Voyou/Pop’Haarpe SALLE LE BOURNOT, 12 avril 2024, AUBENAS.

Voyou/Pop’Haarpe SALLE LE BOURNOT. Un spectacle à la date du 2024-04-12 à 20:45 (2024-04-12 au ). Tarif : 16.8 à 16.8 euros.

MAIRIE D?AUBENAS (L1-1079987 L2-1079988 L3-1079989) présente : Gratuit pour les moins de 3 an(s) VOYOU : L’apparente simplicité des paroles de ses chansons entrainantes font de Voyou un artiste à part. Véritable ode à la vie aux allures de visions sensuelles et malicieuses, il nous invite dans son univers pop-poétique qui s’inquiète, avec douceur, du monde tel qu’il va et nous offre sur scène un sentiment fort de proximité plein de de joies et de pudeurs. Véritable révélation de ces dernières années, on se laisse naturellement emporter par sa musique qui semble nous envelopper avec une sensibilité, une malice et une chaleur rares. Mais « rare » est peut-être le mot exact pour définir Voyou ! POP’HAARPE : Pop’hAArpe c’est : 47 cordes, 1 voix, 7 pédales, 1 looper, 1 disto mais pas que… et seulement 2 mains et 2 pieds pour tirer les ficelles de tout ça ! Du son pop, du rock, entre compos originales et reprises revisitées, ça dépoussière l’instrument classique, ça chante et ça devient fou !

SALLE LE BOURNOT AUBENAS 4 BOULEVARD GAMBETTA Ardèche

