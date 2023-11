La Gapette SALLE LE BOURNOT Catégories d’Évènement: Ardèche

Aubenas La Gapette SALLE LE BOURNOT, 5 avril 2024, AUBENAS. La Gapette SALLE LE BOURNOT. Un spectacle à la date du 2024-04-05 à 20:45 (2024-04-05 au ). Tarif : 13.8 à 13.8 euros. MAIRIE D?AUBENAS (L1-1079987 L2-1079988 L3-1079989) présente : Gratuit pour les moins de 3 an(s) LA GAPETTE : Le musette rock’n’roll de La Gapette a déjà conquis une dizaine de pays. L’enveloppe festive de ses chansons, riches en instrumentations, révèle des textes militants emplis d’émotion. Considérant le bistrot comme un microcosme de la société, les artistes installent à chaque concert leur véritable comptoir sur lequel ils vous servent complicité, humanité et générosité. Votre billet est ici SALLE LE BOURNOT AUBENAS 4 BOULEVARD GAMBETTA Ardèche 13.8

