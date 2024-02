Aubamerican Day’s Brienne-le-Château, samedi 25 mai 2024.

Aubamerican Day’s Brienne-le-Château Aube

Rendez-vous sur l’aérodrome de Brienne le Château, ancienne base militaire de l’OTAN les 25 et 26 mai 2024 pour une troisième édition d’Aubamerican Day’s.

Cet évènement rassemblemera plus de 1000 véhicules emblématiques des Etat-Unis.

Vous pourrez découvrir une exposition variée incluant des voitures et motos américaines, des véhicules ayant marqué l’histoire du cinéma, des engins militaires emblématiques et des van US.

Cadillac présentera en avant-première le nouveau Cadillac Lyriq !

Un espace dédié célébrera les 60 ans de la légendaire Mustang, promettant aux amateurs de la marque un moment de partage et de nostalgie inoubliable.

Sur place , animations, concerts, stands, food truck’s …

Le programme

Samedi 25 mai :

– 10h00 Ouverture des portes.

-10h40 Danse country et initiation (avec les Electric Boots).

-11h10 Danse des Pom-Pom Girls de Champagne.

-11h30 Démonstration initiation catch.

-12h30 Concert Les Rounders.

– 14h30 Danse des Pom-Pom Girls de Champagne.

-15h15 Démonstration initiation catch.

-16h15 Danse des Pom-Pom Girls de Champagne.

-16h30 Grand combat de catch Club Romilly.

-17h30 Poursuite police américaine parade voitures de films.

-18h: Musique USA année 80.

-19h Résultat loterie American Days.

-19h15 Concert Rock Lucky et grande prairie.

-20h15 Fermeture du site.

Dimanche 7 mai :

-10h Ouverture des portes.

-10h45 Danse des Pom-Pom Girls de Champagne.

-11h Défilé Pin-up Rétro Délire.

-11h15 Danse Country et initiation avec les Electric Boots.

-11h45 Concert Rock Lucky et grande prairie.

-13h45 Pom-Pom girl de Champagne.

-14h Défilé Pin-up Retro Délire.

-14h15 Danse country et initiation avec les Electric Boots.

– 14h45 Poursuite police américaine parade voitures de films.

-15h15 Concert les Rounders.

-17h15 Danse des Pom-Pom Girls de Champagne.

-17h30 Défilé Pin-up Retro Délire.

-17h45: Danse Country et initiation avec les Electric Boots.

-18h15 Fin de l’évènement.

Venez nombreux ! Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 10:00:00

fin : 2024-05-26 21:15:00

Aérodrome

Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est christophe@clubcorvettefamilyfrance.com

L’événement Aubamerican Day’s Brienne-le-Château a été mis à jour le 2024-02-20 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne