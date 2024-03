Au temps du chemin de fer, récital de piano Salle d’exposition de la mairie (niveau Eymoutiers, jeudi 8 août 2024.

Au temps du chemin de fer, récital de piano Salle d’exposition de la mairie (niveau Eymoutiers Haute-Vienne

Dans le cadre de l’exposition du Pays d’art et d’histoire de Monts et Barrages « Un train peut en cacher un autre », le pianiste Bertrand Coynault propose un récital mettant en parallèle l’évolution de la musique avec celle du chemin de fer. De sa mise en place à la fin du XIXème siècle et jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, les sonorités évoluent, allant du romantisme à la musique moderne.

Programme Franz Liszt, Claude Debussy, Maurice Ravel, Sergueï Prokoviev.

Des documents d’archives collectés par le Pays d’art et d’histoire sur les chemins de fer (train et tramway) sur le Pays Monts et Barrages seront projetés pour accompagner cette épopée musicale : découvrez des images inédites, de haute qualité, récoltées durant 3 ans auprès des associations et habitants du territoire. Réservations obligatoires auprès de l’Office de Tourisme. (places limitées). EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-08 20:30:00

fin : 2024-08-08

Salle d’exposition de la mairie (niveau 8 rue de la Collégiale

Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

