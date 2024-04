Au tableau ! Musée du Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage, samedi 18 mai 2024.

Au tableau ! Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 18h30 Musée du Touquet-Paris-Plage entrée libre, sans réservation, en continu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T18:30:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-18T18:30:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Diffusion d’un podcast vidéo sur des enfants interviewants un/des senior(s) autour d’événements passés au Touquet-Paris-Plage qui n’ont actuellement plus lieu.

Ce podcast est un regard croisé entre deux générations : celle qui a vécu ces événements et en témoigne et celle qui ne les a pas encore vécue, mais imagine ce qu’il pourrait être de nos jours.

Musée du Touquet-Paris-Plage Avenue du château, 62520 Le Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France Niché dans la villa « Way Side » représentative de l'architecture des années 1920, le Musée du Touquet-Paris-Plage vous plonge dans l'art de la modernité, depuis la fin du XIXème siècle à nos jours. La collection des peintres de l'École d'Étaples y côtoie les œuvres plus récentes d'artistes de la fin du XXème siècle. La collection permanente, fruit de donations diverses, d'acquisitions et de prêts de collectionneurs, s'ouvre également à l'art contemporain à travers ses expositions temporaires et ses partenariats.

© Musée du Touquet-Paris-Plage – Édouard Champion