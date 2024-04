Au Rythme des Balkans Festival 1001 Notes Limoges Limoges, mardi 16 juillet 2024.

Au Rythme des Balkans Festival 1001 Notes Limoges Limoges Haute-Vienne

À 21h30

Durée 80min

Percussions Cordes Mandoline Danses

La musique traditionnelle des Balkans est toujours associée à la fête. Les sonorités entraînantes des instruments tziganes du Tram des Balkans se mêlent aux voix des chants traditionnels hongrois du Trio Nota. Ces deux ensembles aux couleurs de l’Europe de l’est entre en résonance avec la musique savante d’Europe de l’ouest.

L’orchestre symphonique et Chœur 1001 Notes, l’Harmonie Municipale de Limoges apportent la profondeur et le volume pour se faire entendre à travers le monde et réunir le temps d’un concert des univers parfois en opposition.

16h00 CONCERT ENFANT

Tarif 6€ moins de 12 ans et 9€ adultes

Durée 40 minutes

Lieu en plein air dans le village du Festival

20h00 APERO CONCERT

Tarif gratuit en plein air dans le village du Festival

Réservations obligatoires par téléphone. 69 69 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-16 21:30:00

fin : 2024-07-16

Patinoire Olympique

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine billetterie@festival1001notes.com

