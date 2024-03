Au plus près de la nature Parc du Château de Dormans Dormans, vendredi 31 mai 2024.

Au plus près de la nature Découvrir le parc avec le jardinier du site est l'occasion d'éveiller ses cinq sens . Les chants des oiseaux, le parfum des fleurs, la présence d'arbres fruitiers au verger conservatoire, la richesse… 31 mai et 1 juin Parc du Château de Dormans Le vendredi 31 mai est réservé aux scolaires, le samedi 1er juin est ouvert à tout public. Réservation auprès du jardinier-guide.

Découvrir le parc avec le jardinier du site est l’occasion d’éveiller ses cinq sens . Les chants des oiseaux, le parfum des fleurs, la présence d’arbres fruitiers au verger conservatoire, la richesse de plantes et espèces végétales multiples sont la promesse d’une mémorable exprérience sensorielle.

Parc du Château de Dormans Avenue des Victoires, 51700 Dormans, Marne, Grand Est Dormans 51700 Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06 27 49 70 18 »}] Niché au cœur du vignoble champenois, le parc de Dormans abrite un château du XIVe siècle, le mémorial national des deux batailles de la Marne et le moulin d’en haut avec son écomusée de l’outil champenois. Au milieu des arbres majestueux, dont plusieurs essences rares, le verger conservatoire compte 160 arbres fruitiers, de variétés différentes : pommiers, poiriers, pruniers et même des cerisiers « Belle Josèphe, court pendu, museau de lièvre ». L’eau est également très présente avec un étang de pêche, des rivières à cascatelles. 2 parkings à l’intérieur du parc

