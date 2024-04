Au galop ! Musée départemental Arles antique Arles, samedi 18 mai 2024.

Au galop ! Le cheval, la plus belle conquête de l’homme, est aussi le grand ami des dieux. Devenu extraordinaire, il peut voler, nager dans le royaume de Neptune, être plus rapide que le vent et briller comme l… Samedi 18 mai, 19h15 Musée départemental Arles antique Réservation obligatoire du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T19:15:00+02:00 – 2024-05-18T20:45:00+02:00

Fin : 2024-05-18T19:15:00+02:00 – 2024-05-18T20:45:00+02:00

Le cheval, la plus belle conquête de l’homme, est aussi le grand ami des dieux. Devenu extraordinaire, il peut voler, nager dans le royaume de Neptune, être plus rapide que le vent et briller comme le soleil…

Musée départemental Arles antique Avenue 1ere division de la France libre – Avenue Jean Monnet, 13635, Arles Arles 13635 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 13 31 51 03 https://www.arlesantique.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 13 31 51 03 »}] Un musée ancré dans la modernité. Inauguré en 1995 face aux vestiges du cirque romain et aux abord du Rhône, ce musée s’affirme comme une vitrine des cultures de la Méditerranée qui ont fait la richesse d’Arles dans l’Antiquité. Autoroute

© MDAA