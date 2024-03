Au cœur des légendes des géants Jardin du château du Hohlandsbourg Wintzenheim, samedi 1 juin 2024.

Au cœur des légendes des géants Les jardins vous invitent à un voyage enchanteur, où des ateliers participatifs vous plongeront au cœur des légendes des géants et éveilleront vos sens. 1 et 2 juin Jardin du château du Hohlandsbourg Plein tarif : 7 € / Tarif réduit : 4,50 € / Tarif famille (2 adultes + 2 enfants 6/17 ans) : 20 €

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Les jardins vous invitent à un voyage enchanteur, où des ateliers participatifs vous plongeront au cœur des légendes des géants et éveilleront vos sens.

Bienvenue dans un monde où l’imagination prend vie.

Jardin du château du Hohlandsbourg Route des Cinq Châteaux, Wintzenheim, Haut-Rhin, Grand Est Wintzenheim 68920 Haut-Rhin Grand Est Construit à 620 mètres d’altitude, le château du Hohlandsbourg est entouré d’une forêt d’une superficie globale de près de 1700 ha. Une grande variété d’essences forestières feuillues et résineuses confère au massif une richesse naturelle intéressante. La forêt forme une avancée du piémont vosgien regardant d’une part sur la vallée de la Fecht, et d’autre part sur la plaine d’Alsace. Cette situation représentait autrefois une position stratégique privilégiée qui explique la présence de nombreux châteaux sur un espace aussi limité : le château du Hohlandsbourg mais aussi le Wahlenbourg, Weckmund, Dagsbourg, Hagueneck et Pflixbourg.

Bel exemple de l’évolution de l’architecture militaire en Alsace du XIIIème siècle jusqu’à la guerre de Trente Ans, il constitue le plus grand monument laissé par les Habsbourg en Haute-Alsace.

Un parcours scénographique donne à voir et comprendre l’histoire, l’organisation et la place du château, depuis le site initial de l’âge du bronze jusqu’à l’époque contemporaine.

Les aménagements des espaces extérieurs révèlent et valorisent le patrimoine historique et paysager du site. Le jardin de la barbacane reprend, entre roche et muraille, l’idée du jardin de simples médiéval, tandis que des fougères, mousses et lichens grimpent sur la roche affleurante. Emplacements de parking réservés aux personnes handicapées Accès aux espaces scénographiques (hors remparts) et restauration par ascenseurs

