Au cœur des ateliers d’art Castel Blangois Blangy-le-Château, samedi 6 avril 2024.

Au cœur des ateliers d’art Castel Blangois Blangy-le-Château Calvados

Samedi

Venez à la rencontre de trois artisans passionnés et amoureux de leurs métiers, impatients de partager et d’échanger avec vous sur leurs expériences. Plongez dans l’univers créatif, explorez leurs œuvres uniques et laissez-vous inspirer par le savoir-faire qui défend les valeurs intemporelles de l’artisanat Français. Nous vous donnons rendez vous à l’occasion des journées européennes des métiers d’art. Venez découvrir la Maison AMD, refuge de l’art et de l’artisanat, au cœur du bourg de Blangy village de caractère. Explorez l’héritage artistique de la région Auvergne Rhône Alpes mise à l’honneur cette année où vous découvrirez le talent et les mains habiles de nos artisans tapissiers d’ameublement Marion GOBIN et Arthur BRY qui valoriseront à cette occasion les soieries et la soie Lyonnaise. Vous découvrirez également la restauration de bois dorés & Polychromes, la restauration de mobilier et d’œuvres d’art en collaboration avec la talentueuse restauratrice d’art Anne Sophie Versluysen.Un événement où le temps se suspend pour révéler l’essence des métiers d’art, honorant la tradition et l’innovation des artisans aux mains d’or de notre patrimoine. Au plaisir de vous rencontrer,

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

5 Grande Rue

Blangy-le-Château 14130 Calvados Normandie arthur.tapisserie@gmail.com

