Au coeur de la Chevalerie ! Château de Meung sur Loire Meung-sur-Loire, samedi 13 avril 2024.

Au coeur de la Chevalerie ! Château de Meung sur Loire Meung-sur-Loire 13 avril – 5 mai

Début : 2024-04-13 14:30

Fin : 2024-05-05 18:00

Une animation incontournable pour les enfants, pour devenir un vrai chevalier pourfendeur de dragon, sous la férule du maître d’armes… jusqu’à l’adoubement ! 13 avril – 5 mai 1

Rdv à 14h30, 15h30 ou 16h30

Du 17 février au 10 mars – tous les jours sauf le lundi

Du 13 avril au 5 mai – tous les jours sauf le lundi

Durée 30 mn – sans supplément – sans réservation – dans la limite des places disponibles – De 6 à 12 ans

Château de Meung sur Loire 16, place du Martroi Meung sur Loire Meung-sur-Loire 45130 Loiret

info@chateau-de-meung.com 0238443647

Château de Meung sur Loire