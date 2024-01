Au coeur de la Chevalerie ! Château de Meung sur Loire Meung-sur-Loire, samedi 13 avril 2024.

Au coeur de la Chevalerie ! Une animation incontournable pour les enfants, pour devenir un vrai chevalier pourfendeur de dragon, sous la férule du maître d’armes… jusqu’à l’adoubement ! 13 avril 5 mai Château de Meung sur Loire Plein tarif 12€

Tarif réduit 10 € (étudiants jusqu’à 25 ans, chômeurs, personnes en situation de handicap – sur présentation de justificatif)

Tarif enfant 8,50 € (de 4 à 15 ans sur présentation de justificatif )

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T14:30:00+02:00 – 2024-04-13T18:00:00+02:00

Fin : 2024-05-05T14:30:00+02:00 – 2024-05-05T18:00:00+02:00

Une animation incontournable pour les enfants, pour devenir un vrai chevalier pourfendeur de dragon, sous la férule du maître d’armes… jusqu’à l’adoubement !

Rdv à 14h30, 15h30 ou 16h30

Du 17 février au 10 mars – tous les jours sauf le lundi

Du 13 avril au 5 mai – tous les jours sauf le lundi

Durée 30 mn – sans supplément – sans réservation dans la limite des places disponibles De 6 à 12 ans

Château de Meung sur Loire 16, place du Martroi Meung sur Loire Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire 0238443647 https://www.chateau-de-meung.com/en/ https://www.facebook.com/ChateauDeMeungSurLoire/;https://twitter.com/chateaudemeung?lang=fr;https://www.instagram.com/chateaudemeung/?hl=fr [{« type »: « link », « value »: « http://chateau-de-meung.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://chateau-de-meung.com/billetterie-en-ligne/ »}, {« type »: « email », « value »: « info@chateau-de-meung.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0238443647 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/ChateauDeMeungSurLoire/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://twitter.com/ChateaudeMeung »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/chateaudemeung/ »}] Château de Meung sur Loire

Un château son histoire, un dragon sa légende

Le château de Meung sur Loire abrite un bestiaire fantastique… En 2023, découvrez en famille la ferme des Minimes, explorez l’antre du dragon, arpentez le parcours des filets suspendus dans le parc, et découvrez les nouvelles salles lors de la visite du château !

Retrouvez également des événements variés tout au long de l’année Pâques, le Festival de la Sieste, En Direct de l’Histoire, Halloween, Noël…

Plus de renseignements sur le site internet.

Horaires

SAISON 2023 du samedi 8 avril au dimanche 5 novembre 2023

Avril Pour le week-end de Pâques (8, 9 et 10 avril), ouverture de 10h-18h et du 11 au 30 avril ouvert tous les jours sauf le lundi de 14h à 18h

Mai-juin Ouvert tous les jours de 10h à 18h sauf le lundi

Juillet -aout Ouvert tous les jours de 10h-19h – fermeture exceptionnelle le dimanche 30 juillet.

Septembre Ouvert tous les jours du 1er au 29 septembre de 10h 18h sauf le lundi ; Ouverture samedi 30 septembre de 14h à 18h.

Octobre novembre Ouvert les week-ends de 14h à 18h, et du 21 octobre au 5 novembre tous les jours 14h-18h.

Fermeture le dimanche 5 novembre à 18h.

Décembre Ouvert tous les week-ends et pendant les vacances jusqu’au 30 décembre, tous les jours de 14h à18h – fermé les 24 & 25 décembre.

Dernière admission 45mn avant la fermeture.

vacances famille

Pierre Holley Châteaux et Histoire