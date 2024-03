Au coeur de la bataille exposition Little Big Horn, par Ousmane SOW pour toute la famille Mont-Dauphin, samedi 31 août 2024.

Au coeur de la bataille exposition Little Big Horn, par Ousmane SOW pour toute la famille Mont-Dauphin Hautes-Alpes

Pendant les vacances, découvrez l’exposition « Little Bighorn » en famille avec une visite inédite ! Participez à des activités autour des cultures amérindienne et américaine, du contexte, les protagonistes et conséquences de la bataille de Little Bighorn.

4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-31

fin : 2024-08-31

Caserne Rochambeau

Mont-Dauphin 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

