AU CHÂTEAU, LES ENFANTS SONT ROIS « À CHAQUE CHEVALIER SON BLASON ! » Saumur, mercredi 28 février 2024.

AU CHÂTEAU, LES ENFANTS SONT ROIS « À CHAQUE CHEVALIER SON BLASON ! » Saumur Maine-et-Loire

Un parchemin muni du sceau royal vient d’arriver ! Il annonce la venue d’un important personnage à l’occasion d’un tournoi donné par René d’Anjou…

La mission des enfants retrouver et rassembler les chevaliers des environs qui devront arborer leurs plus belles couleurs. Il faut alors parcourir le château pour résoudre plusieurs énigmes, décrypter le langage des seigneurs de jadis et reconnaître leurs armes. Un atelier permet de composer son propre blason avant de quitter le tournoi ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 14:30:00

fin : 2024-02-28 16:00:00

Esplanade Hubert Landais

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire chateau.promotion@saumur.fr

L’événement AU CHÂTEAU, LES ENFANTS SONT ROIS « À CHAQUE CHEVALIER SON BLASON ! » Saumur a été mis à jour le 2024-02-14 par eSPRIT Pays de la Loire