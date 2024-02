AU BOUT DU COMPTE, ON CHANTE Espace Aragon Oissel, jeudi 27 juin 2024.

AU BOUT DU COMPTE, ON CHANTE Les élèves du Petit Conservatoire du Grand Turc vous proposeront leur spectacle de fin d’année. 27 et 28 juin Espace Aragon Tarif Plein 4.40 € et Tarif Réduit 3.40 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-27T20:30:00+02:00 – 2024-06-27T22:00:00+02:00

Fin : 2024-06-28T20:30:00+02:00 – 2024-06-28T22:00:00+02:00

Accompagnés par cinq musiciens de l’Orchestre du Grand Turc, avec costumes et mise en scène, les élèves de chant Le Petit Conservatoire du Grand Turc vous proposeront leur spectacle de fin d’année autour des chansons qui évoquent des chiffres ou des nombres…

Espace Aragon Place du 8 mai 1945 76350 OISSEL Oissel 76350 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « resa.billetterie@ville-oissel.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 32 95 61 17 »}, {« type »: « link », « value »: « http://ticketingcine.fr »}]

