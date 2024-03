Au Bord du Ruisseau La Butte Bueil-en-Touraine, lundi 19 août 2024.

Au Bord du Ruisseau dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 19 – 25 août La Butte 420

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-19T14:00:00+02:00 – 2024-08-19T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-25T00:00:00+02:00 – 2024-08-25T14:30:00+02:00

Viens avec nous au camp nature de la Butte ! C’est une grande prairie au pied d’une colline entourée de forêt, d’un ruisseau et des parcelles d’une maraîchère qui fait pousser des légumes. Bref de quoi bien s’amuser : cabanes, balades en forêt, atelier cuisine, mettre ses pieds dans le ruisseau ou simplement faire la sieste.

Le lieu

Le camp est composé de plusieurs endroits. Il y a l’incontournable cercle de tentes pour dormir avec trois ou quatre copaines. Nous avons un très grand barnum pour se rassembler, manger, faire des jeux. Il y a une grande cuisine qui est même équipée d’un four ! Pour une toilette écolo, notre bloc sanitaire est composé de douches solaires et de toilettes sèches. Il y a même un endroit spécialement prévu pour faire un feu de camp pour faire griller plein de choses !

Les activités

À la Butte il y a deux forêts, pour apprendre à tailler du bois, construire des cabanes, fabriquer des arcs… On peut aller se rafraîchir en mettant ses pieds dans le ruisseau et pourquoi pas fabriquer des petits bateaux pour les faire naviguer. La cuisine se fait à plusieurs, pour les repas bien sûr, mais aussi pour fabriquer nous même nos goûters si l’envie y est !

Libre à toi de rester tranquille au camp pour lire, dessiner ou faire autre chose. Les adultes et les enfants pourront proposer des idées d’activités aux autres, si tu as des idées elles seront les bienvenues ! Les vacances c’est aussi choisir ce que l’on fait ! Nous nous réunissons tous les jours en conseil d’enfants pour réfléchir à ce que nous allons faire et manger. C’est aussi avoir le droit de ne rien faire, de se détendre dans le super hamac de la colo par exemple.

À la Bidouillerie nous campons toujours, donc il te faudra un matelas et un bon sac de couchage pour bien dormir.

Le camping, c’est aussi la vie en collectif, ça veut dire prendre soin du lieu et des autres au quotidien : nous aurons besoin de la participation de toustes pour remplir les bidons d’eau, faire la cuisine, ranger les espaces…

La Butte Bueil en tourraine Bueil-en-Touraine 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.labidouillerie.fr/sejours/au-bord-du-ruisseau-6-10-ans »}]