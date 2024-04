Attendez que ma joie revienne – Cie Fractale Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes, vendredi 19 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-19 20:30 – 21:45

Gratuit : non 7 € à 15 € Réservations : – theatrelaruche- 02 51 80 89 13 (La Ruche)

Théâtre musical. Une femme, à un moment, à un endroit. C’est elle mais ça pourrait être n’importe quelle autre. Elle attend un bus qui ne viendra jamais. Un homme l’accompagne, tantôt pianiste, tantôt mari, psy, intervention divine…Ensemble, ils vont nous amener à nous interroger sur nos choix, nos peurs, nos désirs. Car qui aujourd’hui peut se vanter de ne rien espérer de plus ? À travers une écriture acerbe et jubilatoire ponctuée de chansons de Barbara, cette femme va devenir toutes les femmes qu’elle veut et nous entraîner avec elle du bord de l’éclat de rire au bord de la folie.Pièce théâtrale et musicale écrite et mise en scène par Mathilde Le QuellecActeurs-chanteurs : Mélanie Le Cam et Pierre Le NormandChansons de Barbara Tout public à partir de 14 ans Durée : 1h15 Représentations vendredi 19 avril 2024 à 14h30 et à 20h30

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts Pavés – Saint Félix Nantes 44000

