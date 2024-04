Atout Art Soustons Salle A Noste Soustons, vendredi 17 mai 2024.

Atout Art Soustons Salle A Noste Soustons Landes

Exposition d’artistes régionaux professionnels

Venez à leur rencontre, ils se feront un plaisir de présenter leur travail.

L’entrée du Salon est libre et gratuite.

Une buvette et un espace détente seront à votre disposition.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 10:00:00

fin : 2024-05-19 19:00:00

Salle A Noste 17, rue de Moscou

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine lartetcreation2@gmail.com

