Atlier cosmétiques et produits ménagers au naturel Jardin de la Tournerie Argentonnay, dimanche 14 avril 2024.

Atlier cosmétiques et produits ménagers au naturel Jardin de la Tournerie Argentonnay Deux-Sèvres

Le Jardin de la Tournerie vous propose un atelier de fabrication de produits ménagers naturels et de cosmétique naturel animé par On Loge à Pied.

10h-12h30 ; Atelier produits ménagers naturels

Midi repas partagé

14h-16h30 Atelier cosmétique naturel

16h30 Goûter et visite du jardin offerts

Vous repartez avec plusieurs échantillons de produits et 1 livret de recettes.

Inscription obligatoire par téléphone ou sur Helloasso.

Les places sont limitées. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 10:00:00

fin : 2024-04-14 16:30:00

Jardin de la Tournerie 3 Lieu-dit Les Tonneries

Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine tariel.celine@orange.fr

L’événement Atlier cosmétiques et produits ménagers au naturel Argentonnay a été mis à jour le 2024-03-27 par OT Bocage Bressuirais