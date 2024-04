Ateliers « Poissons d’avril Terre d’osier » Villaines-les-Rochers, mercredi 17 avril 2024.

Ateliers « Poissons d’avril Terre d’osier » Villaines-les-Rochers Indre-et-Loire

Mercredi

Ateliers de découverte de la vannerie et de la céramique animés par Christine Vincent de l’atelier Plume et brin d’osier et Anne François, céramiste à Villaines-les-Rochers. Venez concevoir seuls ou en famille votre décoration murale ou votre mobile poissons d’avril !

Villaines-les-Rochers 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire espaceosiervannerie@orange.fr

