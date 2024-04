Ateliers Nœuds de marins Salle Saint-Denis Ploubazlanec, mercredi 24 avril 2024.

L’Association Plaeraneg Gwechall propose un atelier de travaux manuels. Nœuds de marins et leurs usages à bord d’un bateau. Atelier effectué par un ancien marin, membre de l’association et vieux loup de mer. Depuis des siècles les marins font des nœuds, et certains nœuds de base sont vraiment à connaître. Située face à l’église de Ploubazlanec, la salle Saint-Denis se trouve facilement, vous vous trouverez plongé dans une ambiance chaleureuse, conviviale et très ludique. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 10:00:00

fin : 2024-04-26 12:00:00

Salle Saint-Denis 6 Rue Abbé Le Jeune

Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne

