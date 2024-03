ATELIERS FEMMES L’ART ET CRÉATIONS MAISON DES ASSOCIATIONS Revel, samedi 8 juin 2024.

Des exercices favorisant la créativité dédié exclusivement aux femmes.

Le temps d’un après-midi.

Au programme Argile, Peinture, Collage et Bricol’Art.

Renseignements et Inscriptions par téléphone, sur le site Internet et par mail. 2222 22 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 15:00:00

fin : 2024-06-08 17:30:00

MAISON DES ASSOCIATIONS 52 Avenue Notre-Dame

Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie bruxellesstephanie@gmail.com

L’événement ATELIERS FEMMES L’ART ET CRÉATIONS Revel a été mis à jour le 2024-03-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE