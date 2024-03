ATELIERS ENFANTS VACANCES SCOLAIRE : Portraits Musée Vouland Avignon, mercredi 24 avril 2024.

ATELIERS ENFANTS VACANCES SCOLAIRE : Portraits Cette exposition est organisée à l’occasion du centenaire de la naissance de Jeanne Coquard, avec la complicité de ses enfants. + Exposition « circuit court » Avignon Provence Languedoc Mercredi 24 avril, 10h00 Musée Vouland 8 € / enfant /1 atelier (15 € / enfant / 2 ateliers)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-24T10:00:00+02:00 – 2024-04-24T12:15:00+02:00

Fin : 2024-04-24T10:00:00+02:00 – 2024-04-24T12:15:00+02:00

Justine ? Achille ? Zoé ? Raphaël ? Jeanne ? Sébastien ? Angelica ? Et toi ? Partons à la rencontre de ceux qui habitent le musée et les expositions, en 3D ou en 2D, de face, de trois-quarts ou de profil… et amusons-nous à créer nos portraits.

Musée Vouland 17, rue Victor Hugo, 84000 Avignon 84000 Quartier Nord Rocade Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « musee.vouland@wanadoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 90 86 03 79 »}]

exposition centenaire