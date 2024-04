Ateliers enfants un petit oiseaux en hiver Renwez, mercredi 6 novembre 2024.

Ateliers enfants un petit oiseaux en hiver Renwez Ardennes

L’hiver est là ! La nourriture est de plus en plus difficile à trouver pour les oiseaux. Aidons-les un peu ! Au programme découverte des oiseaux, fabrication de mangeoires et de boules de graisse. De 14h00 à 17h00 Réservation obligatoire 03.24.42.90.57 ou charlene.zankoc@parc-naturel-ardennes.fr

0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-06

fin : 2024-11-06

Renwez 08150 Ardennes Grand Est charlene.zankoc@parc-naturel-ardennes.fr

