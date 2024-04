Ateliers Enfant-Famille Fontenoy, mardi 16 avril 2024.

Ateliers Enfant-Famille Fontenoy Yonne

Mardi 16 avril Collage et technique mixte, en référence à Denis Gaudillier. Mercredi 17 avril Oiseau en Argile, d’après Tina Jacquemet. Jeudi 18 avril Peinture avec Ocres de Puisaye et autres pigments, en référence à Dominique Gressin. Vendredi 19 avril Art textile, laine et collage, d’après Patricia Lamouche. Samedi 20 avril Dessin, encre de Chine, en référence à Hokosai et Keisai. Sur inscription. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-16

fin : 2024-04-20

C.R.A.C

Fontenoy 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté crac.fontenoy@wanadoo.fr

L’événement Ateliers Enfant-Famille Fontenoy a été mis à jour le 2024-04-05 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !