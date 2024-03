Ateliers en continu : « Peindre comme les hommes préhistoriques » et « Les animaux dans l’art préhistorique : le bison gravé » Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye, samedi 18 mai 2024.

Ateliers en continu : « Peindre comme les hommes préhistoriques » et « Les animaux dans l’art préhistorique : le bison gravé » Nos conférencières RMN vous proposent deux ateliers en simultané : Samedi 18 mai, 18h30 Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T18:30:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T18:30:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Nos conférencières RMN vous proposent deux ateliers en simultané :

Peindre comme les hommes préhistoriques

Cet atelier permet de découvrir les thèmes et les techniques de la peinture au Paléolithique, et réaliser une œuvre colorée individuelle puis une fresque collective. Les enfants choisissent un dessin et le reproduisent sur papier kraft avec des craies grasses ; puis tous les dessins sont regroupés pour réaliser une fresque.

Les animaux dans l’art préhistorique : le bison gravé

Voici une nouvelle approche de l’art préhistorique avec en toile de fond le monde animal et en vedette le bison ! Ce dernier apparaît souvent dans les œuvres de nos lointains ancêtres. Les enfants sont amenés à se glisser dans la peau des premiers artistes et à reproduire cette gravure sur une plaque d’argile. Ils repartent avec leur production.

Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Place Charles de Gaulle 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France 01 34 51 65 36 http://www.musee-archeologienationale.fr http://www.facebook.com/musee.archeologienationale;https://twitter.com/Archeonationale Le musée d’Archéologie nationale présente des collections archéologiques, parmi les plus riches du monde, retraçant la vie des hommes et leurs « inventions » des origines à l’époque mérovingienne. Quelques 3 millions d’objets dont 29 000 exposés, témoignent ainsi de l’évolution des techniques de fabrication, de l’expression artistique et de la pensée religieuse des hommes qui se sont croisés et succédés.

© Musée d’archéologie nationale RER ligne A station Saint-Germain-en-Laye (20 min de Charles-de-Gaulle-Etoile) Autobus RAPT 258 depuis la Défense Autoroute de l’ouest A13, RN190, RN13, N186

©MAN/Valorie Gô