Ateliers d’éveil musical Bibliothèque Viroflay, samedi 1 juin 2024.

Ateliers d’éveil musical Les animaux en musique Samedi 1 juin, 10h00 Bibliothèque Gratuit sur réservation à partir du 17 mai.

Par Rhéa-Elsa Picard, de l’association Au Creux de l’Oreille. Compagnons merveilleux des enfants, les animaux peuplent les contes et chansons. Ils sont aussi intimement mêlés à des représentations musicales telles que l’intensité du son, sa vitesse, sa hauteur, le phrasé…

Les enfants découvriront un petit « bestiaire musical », en se promenant de comptines en chansons, d’onomatopées en airs choisis de grands musiciens et créeront les figures sonores les plus évocatrices possibles !

A 10h : 9-18 mois. A 11h : 18 mois – 3 ans. A 16h30 : 4-5 ans.

Bibliothèque 74, avenue du Général Leclerc 78220 Viroflay Viroflay 78220 Yvelines Île-de-France