Ateliers déclics Médiathèque Saint-Sulpice-de-Faleyrens, mardi 9 avril 2024.

Ateliers déclics Médiathèque Saint-Sulpice-de-Faleyrens Gironde

La Médiathèque de Saint-Sulpice de Faleyrens est heureuse de vous convier à ses ateliers Déclics ! Ces séances se tiendront les mardis 9 et 30 avril, ainsi que les 14 et 28 mai.

Les ateliers Déclics ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender l’univers de l’informatique et du numérique, pour une utilisation plus fluide et plus enrichissante.

N’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant et à contacter la médiathèque pour plus d’informations. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-09 10:00:00

fin : 2024-04-09 12:00:00

Médiathèque 1 rue des écoles

Saint-Sulpice-de-Faleyrens 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine mediatheque@saintsulpicedefaleyrens.com

L’événement Ateliers déclics Saint-Sulpice-de-Faleyrens a été mis à jour le 2024-03-25 par OT Saint-Emilion