Ateliers de jardinage Château et jardins du Lude Le Lude, samedi 1 juin 2024.

Ateliers de jardinage La Fête des Jardiniers, une occasion de s’initier et de se perfectionner 1 et 2 juin Château et jardins du Lude adulte 9€ ( gratuit -18 ans). Tarif unique incluant l’accès au château du Lude, à ses jardins et à la Fête des Jardiniers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Durant les week-end des 1er et 2 juin, la Fête des Jardiniers se tient au Château du Lude. Ce grand rendez-vous des amateurs de jardins réunit depuis 30 ans une soixantaine d’exposants.

A côté des pépiniéristes, horticulteurs, artisans, brocanteurs et producteurs de délices du terroir, des professionnels animent des ateliers.

Ils dispensent aux visteurs leurs bons conseils pour un jardin bien tenu:

Pascal Prieur dispense ses bons conseils pour une taille raisonnée des arbustes d’ornements

Romain Loyau donne ses technique pour le bouturage, la greffe et les semis

Stéphanie Bloc propose aux visiteurs d’apprendre à utiliser les plantes pour leurs bienaits avec la confection de tisanes

Avec Stéphanie Petit, les enfants s’initent au jardinage. Ils apprennent à mettre les fleurs en pot

Aurélie Vade, animatrice de chez Truffaut, propose aux enfants un atlier créatif pour sensibiliser les enfants à la nature.

Les ateliers sont inclus dans le tarif d’entrée de la Fête des Jardiniers, sans réservation et continu sur le week-end.

Château et jardins du Lude 4 rue Jehan de Daillon, 72800 Le Lude Le Lude 72800 Le Lude Sarthe Pays de la Loire Dominant la Vallée du Loir, le Château du Lude est entouré d'un ensemble de jardins aux ambiances variées, correspondant au goût des époques qui les ont vu naître. Les parterres réguliers du jardin bas côtoient harmonieusement le parc à l'anglaise et le jardin de la source, plus intimiste. Des espèces végétales, des plus classiques aux plus rares s'y épanouissent. Roses chinoises, topiaires, labyrinthes et collections botaniques rythment la visite.

