Ateliers d’arts plastiques Ouistreham, jeudi 25 avril 2024.

Ateliers d’arts plastiques Ouistreham Calvados

Explorez votre créativité en famille avec les ateliers d’arts plastiques animés par Véronique Foucher ! Adaptés aux enfants à partir de 5 ans, ces ateliers offrent une occasion ludique et éducative d’explorer différentes techniques artistiques. Sous la guidance de Véronique Foucher, artiste passionnée et pédagogue expérimentée, les enfants auront l’opportunité de manipuler divers matériaux, d’expérimenter avec les couleurs et les formes, et de laisser libre cours à leur imagination. Rejoignez-la pour des sessions stimulantes et inspirantes où vos enfants pourront développer leur créativité tout en s’amusant.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 10:15:00

fin : 2024-04-25 12:15:00

Office de tourisme Caen la mer bureau de Ouistreham

Ouistreham 14150 Calvados Normandie ouistreham@caenlamer-tourisme.fr

