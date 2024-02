Ateliers culinaires Bretzel Thannenkirch, mercredi 17 avril 2024.

Ateliers culinaires Bretzel Thannenkirch Haut-Rhin

Impossible de visiter l’Alsace sans déguster au moins une fois durant son séjour un(e) Bretzel. Et si vous appreniez à les faire vous-même ?

Venez découvrir toutes les astuces et tours de main pour réaliser vous-même les incontournables BRETZEL alsaciennes dans un véritable fournil de montagne.

De la pesée en passant par le pétrissage puis le façonnage, jusqu’à la coloration suivie de la cuisson …

Cette spécialité alsacienne n’aura plus aucun secret pour vous et vous repartirez fier avec vos 5 bretzels et peut-être l’envie de devenir boulanger !

Réservez ici ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 09:30:00

fin : 2024-04-17 12:00:00

19 rue du Haut Koenigsbourg

Thannenkirch 68590 Haut-Rhin Grand Est contact@ateliersbiotine.fr

L’événement Ateliers culinaires Bretzel Thannenkirch a été mis à jour le 2024-02-27 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr