Ateliers créations de terre Musée de plein air l’Etang Rouge Seurre, jeudi 20 juin 2024.

Ateliers créations de terre Musée de plein air l’Etang Rouge Seurre 20 juin – 31 août

Début : 2024-06-20 17:30

Fin : 2024-08-31 19:30

Carole Perrau, artiste plasticienne, vous accompagnera dans la création de vos objets en terre d’argile naturelle en lien direct avec la végétation de l’Etang Rouge 20 juin – 31 août 1

Et si on imprimait dans la terre d’argile nos souvenirs subtils de découvertes botaniques au cœur de Seurre…

Carole Perrau, artiste plasticienne, vous accompagnera dans la création de vos objets en terre d’argile naturelle en lien direct avec la végétation du site de l’étang rouge à Seurre pour une séance de 2h par groupes de maximum 12 personnes

Musée de plein air l’Etang Rouge Route de Franche-Comté, Seurre, Côte-d’Or Seurre 21250 Côte-d’Or