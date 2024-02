Ateliers créatifs en famille Aix-Villemaur-Pâlis, lundi 8 avril 2024.

Ateliers créatifs en famille Aix-Villemaur-Pâlis Aube

Du 8 au 9 avril PALIS Atelier créatif en famille au Domaine du Tournefou. Pour les enfants et les parents, animé par Olivia Navucet-Pujol. Lundi et mardi de 10h à 12h et de 14h à 16h. 130 € à 170 € par adulte. 210 € à 250 € par duo enfant-adulte. Durant 2 jours, découvrir en famille le plaisir de toucher l’argile dans le cadre inspirant qu’offre le parc du Tournefou. Au-delà de vivre une expérience inhabituelle avec cette matière vivante, Olivia, céramiste, partagera son amour pour la pratique de la terre. Elle accompagnera les familles dans le processus de la création d’objets en céramique. Les participants apprendront à façonner des pièces de leurs propres mains avec des techniques traditionnelles de modelage. Contact +33(0)3 25 40 58 37 secretariat.tournefou@gmail.com Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-08

fin : 2024-04-09

4, rue du Tournefou

Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est secretariat.tournefou@gmail.com

