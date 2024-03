Ateliers créatifs de masques africains Musée d’Art moderne – Collections nationales Pierre et Denise Lévy Troyes, samedi 18 mai 2024.

Ateliers créatifs de masques africains Cet atelier permet aux Samedi 18 mai, 20h00, 20h30, 21h00, 21h30, 22h00, 22h30, 23h00 Musée d’Art moderne – Collections nationales Pierre et Denise Lévy Entrée libre, places limitées par atelier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T20:30:00+02:00

Fin : 2024-05-18T23:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:30:00+02:00

Cet atelier permet aux

participants de s’initier à l’art africain,

un art riche et varié, qui témoigne de

la diversité culturelle et historique du continent

africain. Les participants sont accompagnés par

l’artiste plasticien Jérémie Marié, qui les guidera

dans l’utilisation de gabarits de découpage et

dans la composition des masques à partir de

matériaux simples et colorés, comme du papier,

de la laine, des plumes, des perles, etc. Chaque

participant pourra ainsi exprimer sa créativité

et sa personnalité en créant un masque unique

et personnalisé. L’atelier de création de

masques africains est une occasion de découvrir

le patrimoine du musée, qui possède une

magnifique collection d’art africain, qui

rassemble une grande variété de masques, de

statues, de bijoux et d’autres œuvres d’art.

L’activité est ouverte à tous à partir 5 ans.

Musée d’Art moderne – Collections nationales Pierre et Denise Lévy 14 place Saint Pierre, 10 420 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est http://www.musees-troyes.com Le Musée d’Art moderne est né de la donation de près de 2 000 œuvres en 1976 par Pierre et Denise Lévy, couple d’industriels troyens et collectionneurs. Le peintre André Derain et le verrier troyen Maurice Marinot, proches amis des Lévy, y sont largement représentés, aux côtés de grands artistes de la modernité tels que Courbet, Braque, Gris, Soutine, Modigliani, Dufresne, La Fresnaye, Buffet, Balthus ou De Staël.

©JérémieMarié