Ateliers Corps-Paysages Hambye, samedi 20 avril 2024.

Ateliers Corps-Paysages Hambye Manche

La chorégraphe Sophie Quénon de la compagnie ACDS Autour du Mouvement propose une expérience sensorielle pour découvrir l’abbaye à travers tous les sens, avec deux axes principaux

Une immersion légère dans le site et la nature environnante pour ressentir les mouvements des sens et tisser des liens entre la danse et le vivant.

Une phase d’expérimentation pour se reconnecter à l’abbaye et découvrir des approches originales de la danse, de la créativité et de la relation avec soi-même, le lieu et le vivant.

Ces trois ateliers en 2024 à l’abbaye de Hambye sont le prélude à un projet de création collective prévu entre octobre et juin 2025.

Aucune expérience préalable en danse n’est nécessaire pour participer.

Renseignements et inscriptions auprès de Sophie Quénon au 06 83 29 36 83.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 15:00:00

fin : 2024-04-20 17:00:00

7 Route de l’Abbaye

Hambye 50450 Manche Normandie abbaye.hambye@manche.fr

L’événement Ateliers Corps-Paysages Hambye a été mis à jour le 2024-02-12 par Réseau Sites et Musées