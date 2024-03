Ateliers chant à St Martin & St Julien Saint-Martin-en-Vercors, dimanche 14 avril 2024.

Ateliers chant à St Martin & St Julien Saint-Martin-en-Vercors Drôme

Avec Séverine Podevin, chanteuse et comédienne.

3 chansons seront répétées et travaillées Viens voir les comédiens de Charles Aznavour / Attention Mesdames et Messieurs + C’est la Fête de Michel Fugain + …

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 10:00:00

fin : 2024-04-14 12:00:00

Saint-Martin-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes severine.podevin@hotmail.fr

