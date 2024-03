Ateliers CCAS Château de Capdeville Fronton, vendredi 31 mai 2024.

Ateliers CCAS Pause Café des aidants Vendredi 31 mai, 14h30 Château de Capdeville Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T14:30:00+02:00 – 2024-05-31T16:30:00+02:00

Fin : 2024-05-31T14:30:00+02:00 – 2024-05-31T16:30:00+02:00

Un vendredi par mois, la plateforme des aidants AFC et le CCAS de Fronton vous proposent des rencontres pour développer différents thèmes.

Ce mois ci : Je ne reconnais plus mon proche, mon/ma conjoint, mon parent.

Une pause café animée par la psychologue de la plateforme d’accompagnement des aidants de l’AFC, qui vous permettra de rencontrer d’autres aidants, de partager vos expériences et vos interrogations, mais aussi de trouver des informations et des conseils.

Château de Capdeville 140 allée du Château, 31620 Fronton Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie +33 (0)5 61 74 80 69 https://www.vins-de-fronton.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 0561843069 »}, {« type »: « email », « value »: « plateforme@afc31.fr »}] Le Château de Capdeville accueille l’Office de Tourisme du Vignoble de Fronton et le Syndicat des Vins de Fronton.

Mairie de fronton